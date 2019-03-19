Kırşehir'de TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı /Ek fotoğraflar
19 Mart 2019 Salı 22:55
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