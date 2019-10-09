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Kırşehir'de 'tefeci' operasyonu: 5 tutuklama
KIRŞEHİR'de polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kentte tefecilik yapıp, faiz karşılığı para verdiği...
GÜVENLİK 09.10.2019, 11:26
KIRŞEHİR'de polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kentte tefecilik yapıp, faiz karşılığı para verdiği tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Kırşehir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından 5 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskında, N.K., G.K, H.K., E.K. ve K.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, noter satış belgeleri, 1 tabanca, 1 tüfek, borç senetleri ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kentte tefecilik yapıp, faiz karşılığı para verdiği tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Kırşehir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından 5 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskında, N.K., G.K, H.K., E.K. ve K.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, noter satış belgeleri, 1 tabanca, 1 tüfek, borç senetleri ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.
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