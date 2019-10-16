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Kırşehir'de tarihi esere kaçakçılığına 3 tutuklama
KIRŞEHİR'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı. Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiçekdağı ilçesinde 5 kişinin yaptıkları kazıda buldukları çeşitli...
GÜVENLİK 16.10.2019, 15:41
KIRŞEHİR'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiçekdağı ilçesinde 5 kişinin yaptıkları kazıda buldukları çeşitli dönemlere ait sikkeleri Ankara'ya götürmek istedikleri ihbarını aldı. Ekipler bunun üzerine, 5 kişinin bulunduğu otomobili Çiçekdağı- Ankara yol ayrımında durdurdu. Otomobilde bulunan O.A., B.Ç., Ö.Ç., İ.Ç. ve F.A. gözaltına alınırken, yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen 228 adet tarihi sikke ve 23 tarihi obje ele geçirildi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden, O.A., B.Ç., Ö.Ç tutuklanırken, İ.Ç. ve F.A. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiçekdağı ilçesinde 5 kişinin yaptıkları kazıda buldukları çeşitli dönemlere ait sikkeleri Ankara'ya götürmek istedikleri ihbarını aldı. Ekipler bunun üzerine, 5 kişinin bulunduğu otomobili Çiçekdağı- Ankara yol ayrımında durdurdu. Otomobilde bulunan O.A., B.Ç., Ö.Ç., İ.Ç. ve F.A. gözaltına alınırken, yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen 228 adet tarihi sikke ve 23 tarihi obje ele geçirildi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden, O.A., B.Ç., Ö.Ç tutuklanırken, İ.Ç. ve F.A. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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