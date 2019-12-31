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Operasyonda gözaltına alınan 5 DEAŞ'lının bilgisayar ve cep telefonlarından çocukların görüntüleri çıktı
Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama
KIRŞEHİR'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kırşehir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak'ta terör örgütü...
GÜVENLİK 31.12.2019, 15:49
KIRŞEHİR'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kırşehir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilere yönelik dün operasyon düzenledi. Operasyonda, Irak uyruklu Ş.E., Ş.H., Z.H., Ş.E. ve S.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Kırşehir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilere yönelik dün operasyon düzenledi. Operasyonda, Irak uyruklu Ş.E., Ş.H., Z.H., Ş.E. ve S.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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