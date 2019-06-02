Kırmızıda geçerken drone ile yakalanan sürücü: Havadan yedik cezayı

KAHRAMANMARAŞ'ta Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında trafik polisleri tarafından drone ile yapılan denetimlerde, kamyonetiyle kırmızı ışıkta geçtiği belirlenen Recep Gökkaya'ya 235 lira para cezası kesildi. Gökkaya, "Havadan yedik bu sefer cezayı" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelebilecek trafik kazalarını en aza indirgemek için denetimlerini artırdı. Denetimlerde teknolojiden de yararlanan ekipler, kırmızı ışık, seyir halinde cep telefonuyla konuşma gibi kural ihlallerini drone ile denetliyor. Yapılan denetimler sırasında Andırın Kavşağı'nda kırmızı ışıkta geçen sürücülere 235'er lira para cezası kesildi. Bu sürücülerden biri olan kamyonet sürücüsü Recep Gökkaya, drone tarafından yakalandığını belirterek, "Kırmızı ışıktan geçerken drone yakaladı. Havadan yedik bu sefer cezayı" dedi.

EMNİYET MÜDÜRÜNDEN ÇOCUKLARA KIRMIZI DÜDÜK

Kentteki denetimleri İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de yerinde inceledi. İnci, bu sırada durdurulan araçlardaki çocuklara şeker ikram edip kırmızı düdük ve karne verdi. İnci, çocuklardan anne ve babalarının kuralları ihlal etmeleri durumunda onları düdükle uyarmalarını ve yolculuk sonunda da verilen trafik karnesini doldurmalarını istedi.

Trafik kazalarında birçok insanın hayatını kaybettiğine dikkat çeken Doğan İnci, bayram nedeniyle olası kazaları en aza indirmek adına denetimlerini artırdıklarını, içerideki personeli de dışarıya çekerek trafik hizmetlerini iki katına çıkardıklarını söyledi. İnci, "Yılda 7 bin civarında vatandaşımızı trafik teröründen kaybetmekteyiz. Bunun yanında binlerce yaralı ve maddi hasar var. Kazalar ülkemizi hem insan hem de maddi kayıplara uğratmakta. Amacımız bu 9 günlük bayram tatili boyunca trafik kazalarını asgariye indirmek. Bunda da araçlarda bulunan çocuklarımızla anne ve babalarının dikkatini çekmek. Onları kurallara uymaya zorlamak için karne ve kırmızı düdük dağıtımı yapıyoruz" diye konuştu.

DRONE İLE DENETİME DEVAM

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Çeribaş ise bayram tatili süresince denetimlerde drone kullanılacağını belirterek, "Drone denetiminde özellikle emniyet kemeri, hatalı sollama, cep telefonu kullanımı gibi kurallar üzerinde duruyoruz" dedi.

Bölge Trafik Müdürlüğü'nde görevli Emniyet Amiri Mehmet Çimen de denetimlerin cuma günü başladığını belirterek, "Bayram tedbirleriyle alakalı Bölge Trafik Denetleme olarak tedbirlerimiz sabit ve seyir halinde uygulamalarımız mevcut. Tedbirlerimizi diğer birimlerden aldığımız takviyelerle yüzde 100 artırmış durumdayız" diye konuştu.



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