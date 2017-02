Kırmızı Kedi Yayınevi'ne saldırı

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İstanbul ()-BEYOĞLU'nda, gazeteci-yazar Sabahattin Önkibar'ın toplatılan "Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey" adlı kitabını basan Kırmızı Kedi Yayınevi'ne kar maskeli iki kişi tarafından çekiçli saldırı gerçekleşti. Yayınevinin camlarını kıran saldırganlar, yaya olarak kaçtı.

Gümüşsuyu Ömer Avni Mahallesi Beytül Malcı Sokak 19A numaradaki Kırmızı Kedi Yayınevi'ne saat 16.00 sıralarında gelen yüzü maskeli iki kişi, çalışanlara, mahkeme kararıyla toplatılan "Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey" adlı kitabın yazarı Sabahattin Önkibar'ı sordu. Yazarın yayınevinde bulunmadığını öğrenen maskeli kişiler, iddiaya göre 'Sabahattin Önkibar akıllı olsun' diye bağırarak çekiçle yayınevinin camlarını kırdı. Saldırganlar daha sonra Kabataş yönüne doğru yaya olarak kaçtı.

Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra incelemelerde bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, saldırganların yakalanması için çalışmalara başladı.

Saldırı sırasında yayınevinde bulunmadığını belirten satış müdürü Salih Yavuz, "Zannediyorum öğlen de keşfe gelen iki vatandaş, ön kapıyı açmak suretiyle 'Sabahattin Önkibar akıllı olsun' diye bağırmış. Biri de çekiçle camları kırıp, aşağıya doğru kaçmışlar. Sabahattin Önkibar'ın Devlet Bahçeli'yle ilgili son yazdığı kitabı hakkında toplatma kararı çıkmıştı; sanıyorum o kitapla ilgili bir saldırı oldu.

Daha önce bir uyarı olmamıştı. Ama zaten mahkemeye yansıyan bir olay. Biz toplatma kararına itiraz ettik. Mahkeme tarafından itirazımız kabul görmedi. Dolayısıyla kitabın satışını şu an zaten yapmıyoruz. Ama, herhalde, kitabın çıkması yeterince rahatsızlık vermiş" diye konuştu.

(FOTOĞRAF-MD)