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Kırmızı kategorideki terörist için hazırlanan 7 odalı sığınak bulundu

SİİRT'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 sığınak ve barınak bulundu. Sığınaklardan birinin 7 odalı ve 3 girişi bulunduğu ve İçişleri Bakanlığı'nın 'Terör Arananlar' listesinde kırmızı...

Kırmızı kategorideki terörist için hazırlanan 7 odalı sığınak bulundu
SİİRT'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 sığınak ve barınak bulundu. Sığınaklardan birinin 7 odalı ve 3 girişi bulunduğu ve İçişleri Bakanlığı'nın 'Terör Arananlar' listesinde kırmızı kategoride bulunan terörist için hazırlandığı belirtildi.
Siirt İl Jandarma Komutanlığı, Pervari ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik 'Şehit Uzman Çavuş Faruk Yüksel' adı verilen operasyon düzenlendi. Jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerinin katıldığı operasyonda 15 sığınak ve barınak tespit edildi. Sığınaklardan birinin 15 kişi kapasiteli olduğu, 7 odalı ve 3 girişi bulunduğu ve İçişleri Bakanlığı'nın 'Terör Arananlar' listesinde kırmızı kategoride bulunan ismi açıklanmayan terörist için hazırlandığı saptandı. Sığınak ve barınaklarda yapılan aramada ise 2 dağ bisikleti, 7 büyük tüp, tüp başlığı, 23 pil, 3 pil bloğu, 8 pil kutusu, not defteri, kıyafet, şemsiye, 2 çift ayakkabı, 2 uyku tulumu, 2 branda, 35 metre naylon, panço, elektrik bandı, 2 tencere, 2 düdüklü tencere ve çok miktarda yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi. Sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler ise imha edildi. 

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