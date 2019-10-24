'Kırmızı kategori'de aranan 2 terörist, Gara'da etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MIT) koordineli çalışmasıyla, ağustos ayında, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen 2 teröristin, 'kırmızı kategori'de aranan Servet Aydın ile Söylemez Yaşar olduğu belirlendi.MİT'in elde ettiği anlık istihbarat sonucu TSK tarafından ağustosta, Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi. F-16 savaş uçaklarıyla yapılan harekatta tespit edilen 2 terörist, nokta atışı ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerin, PKK'nın üst düzey yöneticilerinden 'Gülçiya' kod adlı Servet Aydın ve 'Tekoşin Batman' kod adlı Söylemez Yaşar olduğu belirlendi.'Kırmızı kategori'de aranan Servet Aydın'ın, YJA-STAR sözde askeri konsey ve PKK/PAJK sözde konsey üyesi olduğu, 2000'li yıllarda Diyarbakır kırsalında 'sorumlu' düzeyde faaliyet gösterdiği ve kentte birçok eylemin azmettiricisi olduğu tespit edildi. Yine 'kırmızı kategori'de aranan Söylemez Yaşar'ın ise örgütün sözde Irak Gara alanı yürütme konsey üyesi olduğu belirlendi.