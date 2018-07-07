Kırmızı ışıkta vurduğu işadamı yeğenini suçladı (2)

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Dün sabah saatlerinde uğradığı silahlı saldırının ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatih Karaman (38), burada yapılan ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Uzun süre Yoğun Bakım Servisi'nde kalan Karaman'ın tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

ORGANLARIYLA HAYAT KURTARACAK

Organ Nakli Koordinatörleri ile aile arasında yapılan görüşmenin ardından aile, Karaman'ın organlarını bağışlama kararı aldı. Fatih Karaman, organları için ameliyata alındı. Ameliyatın ardından alınan sağlıklı ve nakledilmeye uygun organların, Sağlık Bakanlığı'nın sistemine göre organ nakli için sıra bekleyen uygun hastalara nakledilecek.