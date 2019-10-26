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Kırmızı ışıkta kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), ()- İZMİR'in Aliağa ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, başka bir otomobilin çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 01.00 sıralarında, Yalı Mahallesi Karayolları...
GÜVENLİK 26.10.2019, 13:11
Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), ()- İZMİR'in Aliağa ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, başka bir otomobilin çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında, Yalı Mahallesi Karayolları Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir yönünden Çanakkale yönüne giden E.D. (28) yönetimindeki 35 AK 4785 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen M.A. (29) yönetimindeki 35 AR 2722 plakalı otomobile çarptı. Kazada Efe Ö. (30) öldü, sürücüler ile her iki araçta bulunan, Ö.K. (38), B.P. (30), K.K. (31) yaralandı. Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
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