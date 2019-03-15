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Kırmızı ışıkta geçen TIR'ın otomobile çarpma anı kamerada

KAHRAMANMARAŞ'ta 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı trafik kazasında TIR'ın kırmızı ışıkta geçip otomobile çarpması ve sonrasında yaşananlar mobese kameralarına yansıdı. Görüntülerde insanların yaralıları kurtarmaya çalıştığı...

Kırmızı ışıkta geçen TIR'ın otomobile çarpma anı kamerada
KAHRAMANMARAŞ'ta 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı trafik kazasında TIR'ın kırmızı ışıkta geçip otomobile çarpması ve sonrasında yaşananlar mobese kameralarına yansıdı. Görüntülerde insanların yaralıları kurtarmaya çalıştığı sırada TIR sürücüsünün, kopan parçaları toplayıp dampere atmaya çalışması dikkat çekti.  
Dün öğle saatlerinde Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun KMTSO Kavşağı'nda meydana gelen kaza, mobese tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kavşakta bekleyen araçlar, yeşil ışık yanmasıyla birlikte hareket ediyor. Kızılay'da görevli Dr. Okan Erdoğan'ın kullandığı 06 FL 5268 plakalı otomobil, sola döndüğü sırada karşı yönden gelen Serkan Sancar yönetimindeki 73 SA 394 plakalı TIR, kırmızı ışıkta geçerek Erdoğan'ın otomobiline çarpıyor.
YARALILAR KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR
TIR'ın önüne katıp yaklaşık 50 metre sürüklediği otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan Okan Erdoğan ile Gökhan Fırat yaralandı. Kaza sonrası can pazarı yaşanırken, yaralıları kurtarma çalışmaları mobese kameraları tarafından kaydedildi. Sağlık ve itfaiye ekipleri çevredeki vatandaşlarla birlikte yaralıları kurtarmak için sefer oldu. Önce Gökhan Fırat, ardından da Okan Erdoğan sıkıştıkları araçtan çıkarılarak ambulanslara taşındı. Tüm bunlar yaşanırken TIR sürücüsü Serkan Sancar'ın kaza nedeniyle aracından kopan parçaları toplayıp dampere atmaya çalışması ise dikkat çekti. Sancar'ın daha sonra olay yerine gelen polislerle konuşup bir şeyler anlatmaya çalışması da yine kameralara yansıdı.
YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, yaralılardan Gökhan Fırat'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Fırat'ın, tedavi altına alındığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi verdiği belirtildi.

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