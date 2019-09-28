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Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı: 7 yaralı
DİYARBAKIR'da kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mehmet...
GÜVENLİK 28.09.2019, 22:26
DİYARBAKIR'da kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mehmet T. yönetimindeki 34 YT 5697 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapınca Hilal M. idaresindeki 21 FH 059 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ışık ihlali yapan otomobil refüje çıkarak reklam panosuna çarparak durabildi. Kazada iki otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiye erleri, ootomobilde sıkışan Mehmet T. ile yanındaki kişiyi güçlükle kurtardı. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinden yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yarılardan sürücü Mehmet T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mehmet T. yönetimindeki 34 YT 5697 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapınca Hilal M. idaresindeki 21 FH 059 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ışık ihlali yapan otomobil refüje çıkarak reklam panosuna çarparak durabildi. Kazada iki otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiye erleri, ootomobilde sıkışan Mehmet T. ile yanındaki kişiyi güçlükle kurtardı. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinden yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yarılardan sürücü Mehmet T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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