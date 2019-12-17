Kırmızı ışıkta duran hafif ticari araca çarpan motosikletli yaralandı

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, kırmızı ışıkta duramayan motosikletin sürücüsü önündeki hafif ticari araca çarparak ağır yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, akşam saatlerinde Ereğli-Alaplı karayolunda meydana geldi. Ürfet Şekerci yönetimindeki 67 LA 963 plakalı motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen Özgür D. yönetimindeki 81 KK 276 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 25 metre sürüklenen Şekerci, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Şekerci, kaldırıldığı özel hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Şekerci'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.