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Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyon çarptı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, kırmızı ışıkta beklerken kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü Bülent Kaplan yaralandı. Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Kula Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşakta kırmızı ışıkta...

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyon çarptı
MANİSA'nın Kula ilçesinde, kırmızı ışıkta beklerken kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü Bülent Kaplan yaralandı.
Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Kula Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Bülent Kaplan'ın kullandığı 35 KG 9107 plakalı otomobile, 64 NA 966 plakalı kamyon çarptı. Kamyonun önüne katıp sürüklediği otomobildeki sürücü Kaplan yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, olay yerindeki ilk müdahalinin ardından Kaplan'ı Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Kaplan'ın sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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