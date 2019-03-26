Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İsrail: Hamas'ın istihbarat merkezini vurduk
İsrail: Hamas'ın istihbarat merkezini vurduk
Cumhur İttifakı Yenikapı Mitingi'nden Canlı yayın
http://www.aydinses.com/aydinses-tv-video,1094.html
Çin’de silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü
Silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı

Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı

ESKİŞEHİR’de kavşak noktasında cipin kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı. Araçlarda hasara yol açan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi...

Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı
ESKİŞEHİR’de kavşak noktasında cipin kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı. Araçlarda hasara yol açan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda dün meydana geldi. Onur Mercan'ın kullandığı 34 BIC 066 plakalı cip, orta şeritten gelerek Bulvar üzerindeki Tıp Fakültesi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Kazada Mercan’ın çarptığı 26 UC 639, 06 JPA 15, 26 M 0161, 26 S 0031 ve 26 BB 141 plakalı araçlarda maddi hasar meydana geldi. Araçlardan biri ise hurdaya döndü. Kazada yaralanan 15 kişi ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328