Kırmızı ışık ihlali yapan otomobilden polis aracına ateş açıldı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, kırmızı ışık ihlali yaptığı için polisin takibe aldığı otomobilden, emniyet aracına iki el ateş açıldı. Polis otosu sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarparak hasar görürken, kaçan otomobil yarım saatlik kovalamaca sonunda durduruldu ve sürücü Mehmet Ç. gözaltına alındı.

Kocasinan Bulvarı'nda kırmızı ışık ihlali yapan 38 GE 487 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Ç., 38 A 5452 plakalı polis aracındaki görevliler tarafından durdurulmak istendi. Mehmet Ç. buna uymayınca polis memuru M.Y., ekip otomobili ile Mehmet Ç.'nin peşine düştü. Polis ekip otomobilinden yapılan anonsa rağmen durmayan Mehmet Ç, kaçmaya çalıştı. Polisler kaçan kişiyi merkez Kocasinan İlçesi Talatpaşa Mahallesi'nde durdurmak istedi. Mehmet Ç, iddiaya göre silahıyla polis otosuna iki el ateş açtı. Ekip otomobilini kullanan polis memuru M.Y. direksiyon kontrolünü yitirince araç kanal duvarına çarptı. Olayda şans eseri kurşun polis aracına isabet etmezken, araçta hasar oluştu.

Olay sonrası Mehmet Ç, otomobiliyle kaçarak uzaklaştı. Polis otosuna ateş açan sürücü Mehmet Ç. yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonunda Melikgazi İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

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