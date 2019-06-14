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Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil sürücüsü, 3 yayaya çarptı

İZMİR'in Konak ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün kullandığı otomobil, kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarptı. O anlar ise İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM) kamerasına yansıdı. Kaza, gece saatlerinde Göztepe semti Ahmed...

Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil sürücüsü, 3 yayaya çarptı
İZMİR'in Konak ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün kullandığı otomobil, kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarptı. O anlar ise İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM) kamerasına yansıdı.
Kaza, gece saatlerinde Göztepe semti Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) yakınında meydana geldi. Balçova istikametinden Konak yönüne seyir halinde olan otomobil, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırımda yürüyen 3 yayaya çarptı. Yaralanan 3 kişinin hastanede tedavi altına alındı.
Kaza anı ise  İZUM kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza sonrası sosyal paylaşım sitesinde paylaşım yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, "Kırmızı ışığa uymayan sürücü önce tramvay yoluna sonra kaldırıma girerek 3 yayanın yaralanmasına sebep oldu. Çok üzgünüz. Yaralılarımız hastaneye kaldırılıyor. Sayın sürücüler, lütfen trafik işaretlerine uyalım. Hız yapmayalım!" ifadesine yer verdi. Gökçe, görüntüleri İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edeceklerini, resmi işlemlerin de süreceğini ifade etti. Gökçe, kaza nedeniyle tramvay seferlerinin 38 dakika aksadığını da sözlerine ekledi.

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