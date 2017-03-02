Kırmızı bültenle aranan suçlu yakalandı

İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yağma, yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapma gibi suçlardan 17 yıl hapis cezası ile kırmızı bültenle aranan 36 yaşındaki O.B., yurt dışından döndüğü tespit edilerek yakaladı.

Kocaeli ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları ile İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'birden fazla kişi ile yağma, kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama, yaralama, basit yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, resmi belgede sahtecilik' suçlarından 2013 tarihinden bu yana 11 ayrı yakalama emri ile 17 yıl hapis cezasıyla aranan O.B.'nin yurt dışına kaçtığı anlaşılırken, yakalanması için kırmızı bülten düzenlendi. Yasadışı yollardan ülkeye giren O.B.'nin İzmit'e geldiği tespit edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonu ile D-100 karayolu Şirintepe mevkiinde O.B'nin bulunduğu araç durduruldu. O.B. gözaltına alınırken, araçta bir tabanca ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen O.B. tutuklanarak cezaevine konuldu.