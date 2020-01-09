Son Dakika
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi, Kilis'te yakalandı
GÜVENLİK 09.01.2020, 18:24
3
TERÖR örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesi ile Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Danimarka vatandaşı Y.A., emniyet ve MİT'in ortak operasyonu ile Kilis-Suriye sınır hattında yakalandı.
Güvenlik güçleri, terör örgütü DEAŞ mensubu bir kişinin sınırı yasa dışı yollarla geçeceği bilgisi üzerine harekete geçti. Emniyet ve MİT'in düzenlediği ortak operasyon ile Kilis-Suriye sınırında yakalanan şüpheli emniyete götürüldü. Şüphelinin yapılan araştırmasında Danimarka vatandaşı Y.A. olduğu ve DEAŞ'a üye olduğu için Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Interpol işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.
Güvenlik güçleri, terör örgütü DEAŞ mensubu bir kişinin sınırı yasa dışı yollarla geçeceği bilgisi üzerine harekete geçti. Emniyet ve MİT'in düzenlediği ortak operasyon ile Kilis-Suriye sınırında yakalanan şüpheli emniyete götürüldü. Şüphelinin yapılan araştırmasında Danimarka vatandaşı Y.A. olduğu ve DEAŞ'a üye olduğu için Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Interpol işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.
6°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 09 Ocak 2020
|İmsak
|06:51
|Güneş
|08:22
|Öğle
|13:16
|İkindi
|15:39
|Akşam
|18:01
|Yatsı
|19:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|58
|2. Leicester City
|21
|45
|3. Man City
|21
|44
|4. Chelsea
|21
|36
|5. M. United
|21
|31
|6. Tottenham
|21
|30
|7. Wolverhampton
|21
|30
|8. Sheffield United
|21
|29
|9. Crystal Palace
|21
|28
|10. Arsenal
|21
|27
|11. Everton
|21
|25
|12. Southampton
|21
|25
|13. Newcastle
|21
|25
|14. Brighton
|21
|24
|15. Burnley
|21
|24
|16. West Ham
|20
|22
|17. Aston Villa
|21
|21
|18. Bournemouth
|21
|20
|19. Watford
|21
|19
|20. Norwich City
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|40
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Atletico Madrid
|19
|35
|4. Sevilla
|19
|35
|5. Real Sociedad
|19
|31
|6. Valencia
|19
|31
|7. Getafe
|19
|30
|8. Athletic Bilbao
|19
|29
|9. Villarreal
|19
|28
|10. Granada
|19
|27
|11. Levante
|19
|26
|12. Osasuna
|19
|24
|13. Real Betis
|19
|24
|14. Real Valladolid
|19
|21
|15. Deportivo Alaves
|19
|20
|16. Eibar
|19
|19
|17. Celta de Vigo
|19
|15
|18. Mallorca
|19
|15
|19. Leganés
|19
|14
|20. Espanyol
|19
|11