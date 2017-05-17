Kirli küllük cinayetinin zanlısı uyuşturucu operasyonunda yakalandı

İbrahim ÖZTAŞ/SAİMBEYLİ/ADANA, () - ADANA'da, bir barda kirli küllük yüzünden çıkan kavgada 25 yaşındaki Mahir Güler'in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili aranan 51 yaşındaki Veysel Altunsayar, 8 yıl sonra uyuşturucu şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda yakalandı. Altunsaray, 8 yıldır Saimbeyli İlçesi'nde kaçak olarak yaşadığını söyledi.

Beyzade Bar'a 16 Kasım 2006'da eğlenmeye giden Fısıltı Bar'ın ortaklarından 25 yaşındaki Mahir Güler ve arkadaşı 35 yaşındaki Erkan Andaç, bir süre bar sahibi Veysel Altunsayar ile sohbet etti. Altunsayar'ın yanlarından ayrılması üzerine Güler, iddiaya göre garson 32 yaşındaki Cumali Gülşen'e içinde sigara izmaritleri bulunan küllüğü gösterip, "Şunu değiştir lan, burası ne biçim yer. Sonra da bize rakı getir" diye bağırdı. Bu söz üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Mahir Güler bıçaklanarak öldürüldü, arkadaşı Erkan Andaç ise yaralandı.

Bar sahibi Altunsayar, bar güvenlikçisi 42 yaşındaki İsmail Çetin ve bar çalışanları 46 yaşındaki Tekin Korkmaz, 38 yaşındaki Atılay Yüzgeçcioğlu ile 41 yaşındaki Ali Arslan ve Altunsayar'ın yeğeni firari sanık 36 yaşındaki Gökhan Demirbaş hakkında 'ömür boyu hapis' cezası istemiyle dava açıldı. Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan katil zanlısı İsmail Çetin 'kasten adam öldürmek ve yaralamak' suçlarından 23 yıl 9 ay, tutuksuz yargılanan Veysel Altunsayar 'adam öldürmeye iştirak' suçundan 13 yıl 4 ay, diğer sanıklar ise çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. 2009 yılında sonuçlanan davada, ortadan kaybolan tutuksuz sanık Veysel Altunsayar hakkında yakalama emri çıkartıldı.

UYUŞTURUCU ŞEBEKESİ ÇÖKERTİLDİ

Adana'nın Saimbeyli İlçesi'nde polis tarafından takibe alınan uyuşturucu şebekesine yönelik dün akşam eş zamanlı operasyon yapıldı. 1 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu yapılan baskında, ormanlık alanda uyuşturucu alışverişi yapan Kamil Kara, Veysel Altunsayar,

Fikret Bozkurt ve Kurtulmuş Yılmazcan gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise 220 gram esrar ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan şüphelilerden Veysel Altunsayar'ın, bardaki kirli küllük cinayetinin zanlısı olarak arandığı ortaya çıktı. Altunsayar, 8 yıldır Saimbeyli'de kaçak olarak yaşadığını söyledi.

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