Kırklareli Valiliği, 'bulaşıcı hastalıklı mülteciler' iddiasını yalanladı

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, () - KIRKLARELİ Valiliği, bulaşıcı hastalık taşıyan mültecilerin Iğdır Geçici Gönderme Merkezi'nden Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildiği yönündeki haberleri yalanladı.

Kırklareli Valiliği, bazı basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden, Iğdır Geçici Gönderme Merkezi'nden tüberküloz, kanser, verem ve benzeri bulaşıcı hastalık taşıyan mültecilerin Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildiği yönünde çıkan haberlerin asılsız, provoke ve halkı kışkırtmaya yönelik olduğunu duyurdu. Valilik haberler ile ilgili olarak, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

IĞDIR VALİLİĞİ: HASTALIK ŞÜPHESİ BULUNAN 45 KİŞİ GÖZETİM ALTINDA

Kırklareli Valiliği, Iğdır Valiliği'nin konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasına da yer verdi. Iğdır Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Geçici Geri Gönderme Merkezi'nde barındırılan göçmenlerin 09.06.2019 tarihinde ülkelerine geri dönmek için kısa süreli ayaklanma hareketi güvenlik güçlerimizce kısa sürede tamamen kontrol altına alınmıştır. Herhangi bir müdahalede bulunma ihtiyacı hasıl olmadığı gibi, söz konusu iddialarda belirtilen pazarlık veya taleplerin kabul edildiği söylemleri de gerçeği yansıtmamaktadır. Bulaşıcı hastalık iddialarının ayaklanma hareketi ile ilgisi bulunmamakla beraber, bu hususla ilgili tüm personellerimiz ile 861 göçmenin sağlık taraması yapılmış, iki göçmende tüberküloz olduğu tespit edilmiştir. Ayrı bölümde tutulan ve bulaşıcı hastalık şüphesi bulunan 45 kişinin tanıları kesinleşinceye kadar gerekli tetkik ve gözetim işlemleri Iğdır ilinde devam etmektedir. Dolayısıyla 400 kişiye tüberküloz bulaştığı hususu asılsız olup, bu tarz söylemlerde bulunanlar halkımızı yanlış bilgilendirerek, korku ve endişeye düşürme gayreti içerisindedirler."

'KIRKLARELİ'NE GÖNDERİLEN MÜLTECİLERDE BULAŞICI HASTALIĞA RASTLANMADI'

Kırklareli Valiliği, Iğdır Valiliği'nin yaptığı açıklamada da haberler ve sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığının ortaya çıktığını kaydetti. Açıklamada, "Bazı kişi ya da kişilerce vatandaşları korku ve endişeye düşürme gayreti içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezi'nden, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile ülkemizde yer alan Geri Gönderme Merkezleri arasında kapasite ve güvenlik bakımından en üst seviyede olan ve aynı zamanda modern ve standartlara en uygun yer olması sebebiyle, ilimizde bulunan Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilen mültecilerin tüm iş ve işlemleri Valiliğimizin koordinasyonunda İl Göç İdaresi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilmiş olup, yapılan sağlık taramalarında hiçbir bulaşıcı hastalığa rastlanılmamıştır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ilgili daire başkanlığı uzmanlarınca da, Iğdır ilinde gerekli tetkikler ayrıntılı bir şekilde yapılmış olup ilimize gönderilen mültecilerde herhangi bir bulaşıcı hastalığa rastlanılmamıştır. Iğdır Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce de yapılan basın açıklamasında bahsi edilen 2 tüberküloz hastası ile ayrı bölümde tutulan ve bulaşıcı hastalık şüphesi bulunan 45 kişinin zaten ilimiz Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne sevki yapılmamıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.