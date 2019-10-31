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Kırklareli'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde jandarmanın durdurduğu araçta yakalanıp, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelisi M.Ü.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski'nin Mesutlu köyü yakınlarındaki...
GÜVENLİK 30.10.2019, 16:18
KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde jandarmanın durdurduğu araçta yakalanıp, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelisi M.Ü.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski'nin Mesutlu köyü yakınlarındaki TEM gişeleri çıkışında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç sürücüsünün yapılan kimlik kontrolünde 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan aranan M.Ü.Y. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan M.Ü.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine kondu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski'nin Mesutlu köyü yakınlarındaki TEM gişeleri çıkışında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç sürücüsünün yapılan kimlik kontrolünde 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan aranan M.Ü.Y. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan M.Ü.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine kondu.
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