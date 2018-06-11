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Kırklareli'de suç örgütüne operasyonunda 11 tutuklama

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, () - KIRKLARELİ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 4 ilde düzenlediği operasyonlarda, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek' iddiasıyla gözaltına alınan, 9'u devlet memuru 36 kişiden 11'i tutuklandı. Kırklareli...

Kırklareli'de suç örgütüne operasyonunda 11 tutuklama

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, () - KIRKLARELİ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 4 ilde düzenlediği operasyonlarda, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek' iddiasıyla gözaltına alınan, 9'u devlet memuru 36 kişiden 11'i tutuklandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 'çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek' suçlamasıyla şüphelilere yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 9'u devlet memuru 36 kişi, 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'rüşvet ve görevi kötüye kullanma' gerekçeleriyle gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 31 cep telefonu, 1'i Bulgaristan'a ait olmak üzere 36 GSM hattı, ruhsatsız tabanca, kurusıkı, 13 adet 9 tabanca fişeği, 5'i Bulgaristan'a ve 7'si Slovakya'ya ait olmak üzere 660 büyükbaş küpesi, 193 küçükbaş küpesi ile çok sayıda hayvan pasaportu, el telsizi ve 2 gram kubar esrar ele geçirildi.
Şüphelilere yönelik soruşturmanın başlangıcından itibaren yapılan aramalarda ise 27 kilo 415 gram kubar esrar, 82 büyükbaş, 71 küçükbaş olmak üzere toplam 153 hayvan, olaylarda kullanılan 3 araç, sınır bölgesinde haberleşmede kullanılan 4 el telsizi, 54 büyükbaş küpesi ile bu küpe numaralarına göre düzenlenmiş 30 büyükbaş pasaportu, 1 hayvan küpesi takma aleti ile 6'sı yabancı ülkelere ait olmak üzere 15 GSM hattı ve 10 cep telefonu ele geçirildiği bildirildi.
Jandarmada soruşturmaları tamamlanıp, adliyeye sevk edilen şüphelerden 11'i tutuklanırken, 14'ü adli kontrol şartlı olmak üzere 25 kişi serbest bırakıldı.

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