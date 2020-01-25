Flaş HaberGiresunspor - Cesar Grup Ümraniyespor: 2-1
Son Dakika
Kırklareli'de kaçak karaca avına 25 bin lira ceza
GÜVENLİK 25.01.2020, 19:32
KIRKLARELİ'nin Kofçaz ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi nedeniyle koruma altında olan karacaları avlayan 9 kişiye 25 bin 158 TL para cezası uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Kofçaz ilçesine bağlı Kula köyünde avcılara ait minibüste arama yaptı. Ekipler, minibüste avlandıktan sonra parçalara ayrılmış 2 karaca ele geçirdi. Ruhsatsız ve takozsuz olduğu belirlenen 6 av tüfeğine ise el konuldu. Minibüsteki 9 avcı hakkında, 'koruma altında bulunan türü vurmak', 'takozsuz avlanmak', 'evraksız ve izinsiz avlanmak' suçlarından yasal işlem yapılırken, 25 bin 158 TL ceza kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Kofçaz ilçesine bağlı Kula köyünde avcılara ait minibüste arama yaptı. Ekipler, minibüste avlandıktan sonra parçalara ayrılmış 2 karaca ele geçirdi. Ruhsatsız ve takozsuz olduğu belirlenen 6 av tüfeğine ise el konuldu. Minibüsteki 9 avcı hakkında, 'koruma altında bulunan türü vurmak', 'takozsuz avlanmak', 'evraksız ve izinsiz avlanmak' suçlarından yasal işlem yapılırken, 25 bin 158 TL ceza kesildi.
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 25 Ocak 2020
|İmsak
|06:45
|Güneş
|08:14
|Öğle
|13:21
|İkindi
|15:55
|Akşam
|18:19
|Yatsı
|19:42
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|18
|40
|2. Başakşehir
|18
|36
|3. Trabzonspor
|18
|35
|4. Alanyaspor
|19
|35
|5. Fenerbahçe
|18
|34
|6. Galatasaray
|18
|30
|7. Beşiktaş
|18
|30
|8. Göztepe
|18
|26
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|19
|24
|11. Çaykur Rizespor
|18
|23
|12. Denizlispor
|18
|22
|13. Gençlerbirliği
|19
|21
|14. Konyaspor
|18
|18
|15. Kasımpaşa
|19
|15
|16. Antalyaspor
|18
|14
|17. Ankaragücü
|19
|13
|18. Kayserispor
|19
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|18
|37
|2. Bursaspor
|19
|33
|3. Erzurum BB
|18
|31
|4. Keçiörengücü
|19
|29
|5. Akhisar Bld.Spor
|19
|28
|6. Ümraniye
|19
|28
|7. Menemen Belediyespor
|18
|28
|8. Adana Demirspor
|18
|27
|9. Giresunspor
|19
|27
|10. Altay
|18
|24
|11. Balıkesirspor
|18
|24
|12. Fatih Karagümrük
|18
|23
|13. İstanbulspor
|18
|20
|14. Altınordu
|18
|19
|15. Osmanlıspor
|19
|17
|16. Adanaspor
|18
|13
|17. Boluspor
|18
|13
|18. Eskişehirspor
|18
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|23
|67
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|24
|48
|4. Chelsea
|24
|40
|5. M. United
|24
|34
|6. Tottenham
|24
|34
|7. Wolverhampton
|24
|34
|8. Sheffield United
|24
|33
|9. Southampton
|24
|31
|10. Arsenal
|24
|30
|11. Crystal Palace
|24
|30
|12. Everton
|24
|30
|13. Burnley
|24
|30
|14. Newcastle
|24
|30
|15. Brighton
|24
|25
|16. Aston Villa
|24
|25
|17. West Ham
|23
|23
|18. Bournemouth
|24
|23
|19. Watford
|24
|23
|20. Norwich City
|24
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|43
|2. Real Madrid
|20
|43
|3. Atletico Madrid
|20
|35
|4. Sevilla
|20
|35
|5. Getafe
|20
|33
|6. Athletic Bilbao
|21
|31
|7. Real Sociedad
|20
|31
|8. Valencia
|20
|31
|9. Villarreal
|20
|28
|10. Osasuna
|21
|28
|11. Granada
|20
|27
|12. Real Betis
|20
|27
|13. Levante
|21
|26
|14. Deportivo Alaves
|20
|23
|15. Real Valladolid
|20
|22
|16. Eibar
|20
|22
|17. Mallorca
|20
|18
|18. Celta de Vigo
|20
|16
|19. Espanyol
|21
|15
|20. Leganés
|20
|14
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016