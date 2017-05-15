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Kırklareli'de iki evde üretilen 587 şişe sahte içki ele geçirildi

KIRKLARELİ'nin Pehlivanköy İlçesi'nde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 587 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ile...

Kırklareli'de iki evde üretilen 587 şişe sahte içki ele geçirildi
KIRKLARELİ'nin Pehlivanköy İlçesi'nde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 587 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ile Pehlivanköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede iki ayrı evde sahte içki imal edildiğini belirledi. Jandarma ekipleri R.G.K. ile A.A.'nın evlerine eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek arama yaptı. Aramalarda iki evde toplam 587 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahipleri R.G.K., ile A.A., jandarmadaki soruşturmalarının ardından Babaeski İlçe Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. İki şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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