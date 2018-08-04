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Kırklareli'de denizde kaybolan iki kızdan birinin cesedi bulundu

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, denize girdikten sonra kaybolan iki kızdan Suriye uyruklu Fadile Bettar'ın (16) cesedine ulaşılırken, diğer kızın bulunması için hava destekli çalışmalar sürüyor. Vize ilçesine...

Kırklareli'de denizde kaybolan iki kızdan birinin cesedi bulundu
KIRKLARELİ'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, denize girdikten sonra kaybolan iki kızdan Suriye uyruklu Fadile Bettar'ın (16) cesedine ulaşılırken, diğer kızın bulunması için hava destekli çalışmalar sürüyor.
Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde halk plajındaki vatandaşlar, sahil güvenlik ve jandarma ekiplerine denize giren iki kızın kaybolduğu ihbarını yaptı. Sahil güvenlik ekipleri denizde botla, havadan ise helikopterle arama başlatırken, jandarma ekipleri de kıyı şeridini dolaştı. Şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütüldü. İstanbul'dan geldiği belirtilen kızlardan Suriyeli Fadile Bettar'ın liman mevkiinde cansız bedeni bulundu. Genç kızın cesedi, denizden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı balık adamlar tarafından kıyıya çıkarılarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kayıp olduğu iddia edilen diğer kızı arama çalışmaları sürüyor.

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