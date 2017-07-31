Kırkağaç'ta yol verme kavgası: 1 ölü

Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ(Manisa), () - MANİSA'nın Kırkağaç İlçesi'nde, yol verme nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan 43 yaşındaki Halil Atik, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay Kırkağaç-Akhisar karayolunun 6'ncı kilometresindeki Gölet Kavşağı'nda, dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Otomobil ve motosikletteki iki grup arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada otomobildeki gruptan Halil Atik tabancayla vurularak ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından otomobille Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Atik, doktorların müdahalelerine rağmenyaşamını yitirdi.

Atik ve 4 arkadaşının otomobille Kırkağaç'tan kırsal Bakır Mahallesi'ne gittikleri, bu sırada motosikletteki iki kişiyle yol verme nedeniyle tartıştıkları belirtildi. Jandarma, olayın ardından kaçan motosikletli 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.



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