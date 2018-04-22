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Kırkağaç'ta kaza; Asker ve korucular yaralandı (1)

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, TIR'la minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre, 21 asker, 3 korucu ve minibüs şoförü olmak üzere 25 kişi yaralandı. Kaza saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Kırkağaç...

Kırkağaç'ta kaza; Asker ve korucular yaralandı (1)
MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, TIR'la minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre, 21 asker, 3 korucu ve minibüs şoförü olmak üzere 25 kişi yaralandı.
Kaza saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Kırkağaç 6. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda eğitim gören uzman erbaş ve korucular, çarşı iznine gitmek üzere nizamiye önündeki kavşakta minibüse bindi. Kavşaktan dönüş yapan minibüsle, gelen bir TIR çarpıştı. Kazada, hem minibüstekiler hem de başka bir minibüsü beklyen diğer askerlerden yaralanan oldu. Kazada ilk belirlemelere göre 21 asker, 3 korucu ve minibüs şoförü olmak üzere 25 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere taşındı.

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