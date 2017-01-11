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Kırılan vinç kolu altında kalan işçi öldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da bir inşaatta kırılan vinç kolu altında kalan 40 yaşındaki Hasan Elsek adlı işçi öldü. Olay saat 10.00 sıralarında Kepez İlçesi, Erenköy Mahallesi 4820 Sokak'ta bulunan inşaatta meydana geldi....

Kırılan vinç kolu altında kalan işçi öldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da bir inşaatta kırılan vinç kolu altında kalan 40 yaşındaki Hasan Elsek adlı işçi öldü.
Olay saat 10.00 sıralarında Kepez İlçesi, Erenköy Mahallesi 4820 Sokak'ta bulunan inşaatta meydana geldi. Sabah saatlerinde işe gelen Hasan Eslek, iddiaya göre katlanır vinç yardımıyla, inşaatın birinci katına çıkarılan asmolen (betonarme plak) paletinin düzgün bir yere bırakılması için çalıştı. Bu sırada yaklaşık 15 metre uzunluğundaki katlanır vincin ağırlık taşıyan kolu büyük gürültüyle kırıldı. Hasan Eslek, yük ve tonlarca ağırlıktaki vinç kolunun altında kaldı. İşçiler kalaslar yardımıyla Eslek'i çıkarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bir başka vinç tarafından kırılan vincin kolu kaldırıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasan Eslek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Hasan Eslek'in cesedi, başka bir vinç yardımıyla kaşık sedyeyle zemine indirildi. Eslek'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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