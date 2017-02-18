Kırıkkale’de asayiş operasyonu: 6’sı kadın 8 kişi cezaevine gönderildi

KIRIKKALE Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 6’sı kadın, 8 kişiyi düzenlenen operasyonlarla gözaltına aldı.

Polis ekipleri, bugün sabaha karşı eş zamanlı olarak daha önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Aralarında adam öldürmek suçundan 18 yıl cezası bulunan ve uzun süredir aranan F.O., polis baskınında saklandığı evinin çatı katında ele geçirildi. Diğer zanlılar ise yine değişik adreslerdeki evlerdin dolap ve banyolarında saklanmış olarak yakalandı.

Çeşitli suçlardan aranan ve 4 yıldan 10 yıla kadar cezası bulunan S.K., Y.A., D.Y., B.D., N.T., A.K., M.O., ve F.O., Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü’nde alınan ifadelerinden ardından haklarında tutuklama kararı bulunması nedeniyle Keskin Kapalı Cezaevine gönderildiler.

FOTOĞRAFLI