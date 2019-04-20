Kırıkkale'ye şehit ateş düştü

HAKKARİ'de, Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 4 askerden Piyade Sözleşmeli Er Şevket Çetin'in (27) acı haberi, ailesine ulaştı.

Piyade Sözleşmeli Er Şevket Çetin'in şehit olduğu haberi, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı İzzetin köyünde yaşayan aileye, sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililer tarafından verildi. 5 çocuklarından birini kaybeden baba Doğan Çetin ve anne Havva Çetin, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evi ile sokağa Türk bayrakları asıldı.

2015 yılında Erzincan'da vatani görevini yapan Çetin'in, ailesine destek olmak amacıyla Sözleşmeli Er olarak çalışmaya başladığı, 3 yıldır Hakkari'de görev yaptığı öğrenildi.

Bekar olan Şehit Şevket Çetin'in cenazesi, yarın memleketinde toprağa verileceği belirtildi.



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