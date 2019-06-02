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Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde oy verme işlemi başladı (3)

SANDIK BAŞINDA ARBEDE Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Atatürk İlköğretim Okulu'nda bulunan 1009 numaralı sandıkta oy kullanan bir seçmen, kabine bir arkadaşıyla girmek isteyince sandık görevlisi ile tartıştı. Diğer seçmen ve partililerin...

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde oy verme işlemi başladı (3)

SANDIK BAŞINDA ARBEDE
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Atatürk İlköğretim Okulu'nda bulunan 1009 numaralı sandıkta oy kullanan bir seçmen, kabine bir arkadaşıyla girmek isteyince sandık görevlisi ile tartıştı. Diğer seçmen ve partililerin de dahil olmasıyla tartışma büyüdü ve arbede yaşandı. AK Parti ve İYİ Partililer, sınıfa girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine gelen polislerin müdahalesiyle arbede daha da büyümeden önlendi. Oylarını kullanan seçmenler, okuldan çıkarıldı.

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