Kırıkkale Emniyet Müdürü'nden düğün sahipleriyle 'maganda' toplantısı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, () - KIRIKKALE İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, kentteki düğün ile kutlamalarda ölümlere ve yaralanmalara yol açabilecek 'maganda kurşunları'nın engellenmesi amacıyla düğünlerde görevlendirilecek sivil veya üniformalı polisler konusunda düğün sahiplerini bilgilendirdi.

Kırıkkale Emniyet Müdürü Çorumlu, emniyetin toplantı salonunda, hafta sonu düğünü olan ailelerle bir araya geldi. Çorumlu, havaya ateş açılmaması ve 'maganda kurşunları'nın engellenmesi için düğünlerde görevlendirilecek sivil veya üniformalı polislerle ilgili düğün sahiplerine bilgi verdi. Kırıkkale'ye ilk geldiklerinde önceliklerinin FETÖ ve uyuşturucu ile mücadele olduğunu belirten Çorumlu, "Bu iki konuyla da kentte önemli işler yaptık; ancak Kırıkkale'nin bir sorunu daha var. Düğünlerde silah atma gibi bir sorunumuz var. Geçenlerde Keskin ilçesinde bir gencimiz bu yüzden hayatını kaybetti. Valimizin önderliğinde 'Magandalara karşı her düğüne bir polis' projesini başlattık. Kırıkkale'de düğünlerde silah atılmasını istemiyoruz. Bu nedenle bugün hafta sonu düğünü olan vatandaşlarımızla birlikte olduk. Vatandaşlarımızın da desteğini istiyoruz. Belki düğününüze gelen misafirinize hakim olamıyorsunuz. En büyük sorununuz o. Böyle bir gelenek var. Bu hoş bir gelenek değil" diye konuştu.

Düğünler için görevlendirilen resmi veya üniformalı polislerin kapıda bekleyeceğini ve düğün sahipleriyle irtibatlı olacağını anlatan Çorumlu, düğün sahini ailelerden tören başlamadan davetlileri uyarmalarını istedi. Düğünde silah atmanın suç olduğunu vurgulayan İl Emniyet Müdürü Çorumlu, şunları söyledi:

"Biz bu konuda kararlıyız. FETÖ ve uyuşturucu ile mücadele nasıl belli bir noktaya geldiyse silah atma konusunda da kararlıyız. Vatandaşlardan da destek bekliyoruz. Sizin iradeniz dışında atan varsa görevli arkadaşlara söyleyin. Yasal işlem yapacağız. Eğer bunun önünü almazsak Allah korusun belki yarın her hangimizin çoluğu çocuğu ya da başkalarına zarar gelebilir. Projemize siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar çok güzel destek verdiler. İnşallah bunu başaracağımıza inanıyorum. İstiyoruz ki bu geleneği yavaş yavaş bırakalım. Bilinçli bir şekilde bırakalım. Artık düğünlerde takı takılsın, oynansın, gülünsün. Silahla kutlama olmaz. Türkiye'de bunun acısını çok yaşadık."

İl Emniyet Müdürü Çorumlu, merkezdeki Ovacık, Gürler, Yenimahalle, Çalılıöz, Tepebaşı, Yaylacık, Güzeltepe, Fabrikalar, Yenidoğan, Kurtuluş ve Hüseyin Kahya mahallelerinde valilik kararıyla sokak düğünlerinin yasak olduğunu hatırlattı.



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