Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şişli Belediyesi'de iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Şişli Belediyesi'de iki başkan yardımcısı...
Avukatının tacizine uğradığını iddia etti
Avukatının tacizine uğradığını iddia etti
Merkez Bankası kısa vadeli faizleri değiştirmedi
Merkez Bankası kısa vadeli faizleri...
8 Mart'ta CHP'li 14 belediyede kadınlar izinli sayılacak
CHP'li belediyelerde kadınlara 8 Mart...

Kırıkkale'de yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

KIRIKKALE'de karayoluna çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan yolcu otobüsü şoförü, önünde seyreden TIR'a çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza, 01.00 sıralarında Kırıkkale- Ankara karayolunun 14 kilometresinde...

Kırıkkale'de yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
KIRIKKALE'de karayoluna çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan yolcu otobüsü şoförü, önünde seyreden TIR'a çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, 01.00 sıralarında Kırıkkale- Ankara karayolunun 14 kilometresinde meydana geldi. Kayseri'den İstanbul yönüne giden Turkay Odacı yönetimindeki 38 RH 466 plakalı yolcu otobüsü, iddiaya göre yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırasıda, aynı yönde seyreden Hüseyin Kaya’nın kullandığı 58 TK 990 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada yolcu otobüsünün hostes koltuğunda oturan ve yedek şoför olduğu belirtilen Hamza Torcu, sıkışarak hayatını kaybetti.
Yaşamını yitiren Torcu’nun cesedi Kırıkkale Belediye ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak Yüksek İhtisas Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kazada yaralanan TIR şoförü Kaya ise Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314