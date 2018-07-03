Kırıkkale'de uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

KIRIKKALE Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde satanlara yönelik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i, tutuklandı.

Narkotik ekipleri, E.K.'nin Ankara'dan Kırıkkale'ye satmak üzere uyuşturucu madde getireceği yönündeki ihbarı değerlendirerek, kent girişinde şüphelinin bulunduğu araca operasyon düzenledi. Yapılan aramada, bir miktar eroin ele geçirildi, araçtaki E.K., Y.D. ve K.A gözaltına alındı. Y.D., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken K.A. hakkında ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı verildi. Mahkeme heyeti, E.K.'yi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi.



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