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Kırıkkale'de uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

KIRIKKALE Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara’dan kente eroin getirerek satan T.Z.’yi gözaltına aldı. T.Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Narkotik Suçlarla Mücadele...

Kırıkkale'de uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama
KIRIKKALE Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara’dan kente eroin getirerek satan T.Z.’yi gözaltına aldı. T.Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T.Z.'nin Ankara’dan temin ettiği eroini Kırıkkale'ye getirip, Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi üniversite bölgesinde sattığı ihbarı üzerine harekete geçti. T.Z., Kırıkkale Otobüs Terminali'nden Ankara’ya gitmek için otobüse bindiği sırada yakalandı. Şüphelinin çantasında yapılan aramada, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi. Şüpheli ifadesinin ardından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak Keskin Cezaevi'ne gönderildi.

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