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Kırıkkale'de su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

KIRIKKALE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, su kanalına düşerek ters döndü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.  Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. M.D. yönetimindeki 06 U 0212 plakalı otomobil, sürücüsünün...

Kırıkkale'de su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
KIRIKKALE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, su kanalına düşerek ters döndü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. 
Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. M.D. yönetimindeki 06 U 0212 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu su kanalına düşerek ters döndü. Otomobilde sıkışan sürücü M.D. ile araçtaki bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan ağır yaralı M.D.'yi uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden kurtardı. Ağır yaralanan M.D. ile otomobildeki kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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