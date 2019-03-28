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Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

KIRIKKALE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale- Yozgat karayolu Tatlıcak köyü mevkiinde meydana geldi. Kırıkkale'den Yozgat...

Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
KIRIKKALE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale- Yozgat karayolu Tatlıcak köyü mevkiinde meydana geldi. Kırıkkale'den Yozgat yönüne giden Orhan Zor yönetimindeki 34 PA 3546 plakalı otomobil, virajı alamayınca refüje çarparak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Orhan Zor, eşi Rukiye (34) ile annesi Mevlüde Zor yaralanırken, aracın ön camından fırlayan babası Mehmet Zor (74) ise hayatını kaybetti.
Yaralılar, ambulanslarla Yüksek İhtisas ve Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mehmet Zor'un cesedi ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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