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Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
KIRIKKALE'nin Karakeçili ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Karakeçili hastane kavşağında meydana geldi. Ankara'dan Kırşehir'e giden Selim Şahin (43) yönetimindeki...
GÜVENLİK 25.12.2019, 16:56
KIRIKKALE'nin Karakeçili ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Karakeçili hastane kavşağında meydana geldi. Ankara'dan Kırşehir'e giden Selim Şahin (43) yönetimindeki 06 JD 951 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Selim Şahin ile otomobilde bulunan akrabaları Hüseyin Şahin (65) ve Sinan Şahin (45) yaralandı. Yaralı 3 kişi, ambulanslar ile Kırıkkale'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Sinan Şahin, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, öğle saatlerinde Karakeçili hastane kavşağında meydana geldi. Ankara'dan Kırşehir'e giden Selim Şahin (43) yönetimindeki 06 JD 951 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Selim Şahin ile otomobilde bulunan akrabaları Hüseyin Şahin (65) ve Sinan Şahin (45) yaralandı. Yaralı 3 kişi, ambulanslar ile Kırıkkale'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Sinan Şahin, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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