Kırıkkale'de lokantada patlama

KIRIKKALE'de 4 katlı binanın giriş katındaki lokantada gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Olayda lokantanın demir vitrini ile tabelası yerinden söküldü.

Patlama, sabaha karşı Yenimahalle Plevne Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın girişindeki lokantada meydana geldi. Sıkışan gaz büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın şiddeti ile lokantanının demir vitrini ve tabelası yerinden sökülerek, 20 metre ileriye savruldu. Binanın tüm camları kırıldı. Bina sakinleri ve çevrede oturanlar, panikle sokağa çıktı. Caddedeki camide sabah namazı için toplanan cemaat de korku içinde dışarıya koştu.

Patlamanın ardından iş yerinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Ölen ve yaralananın olmadığı patlama ile ilgili inceleme başlatıldı.



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