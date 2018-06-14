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Kırıkkale'de kaza: 10 yaralı

KIRIKKALE'de iki otomobilin çarpıştığı kazada, 3’ü çocuk, 10 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Kırıkkale- Samsun karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Bünyamin Altınok yönetimindeki 06 FG 4542 plakalı otomobil,...

Kırıkkale'de kaza: 10 yaralı
KIRIKKALE'de iki otomobilin çarpıştığı kazada, 3’ü çocuk, 10 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Kırıkkale- Samsun karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Bünyamin Altınok yönetimindeki 06 FG 4542 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Haydar Kargın yönetimindeki 06 F 1952 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücüler Bünyamin Altınok ile Haydar Kargın ve her iki araçta bulunan Münevver, Candan, Ali Evren ve Yağız Altınok, Zahire, İklim Cemre ve Vedat Yivli ile Müderris Kargın yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kırıkkale'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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