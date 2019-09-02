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Kırıkkale'de kaybolan zabıt kâtibinden 30 gündür haber yok
KIRIKKALE'de esrarengiz biçimde ortadan kaybolan zabıt kâtibi Ömer Doğan'ın (44) kayboluşunun 30'ncu gününde arama çalışmalarına devam ediliyor. Evli ve 2 çocuk babası zabıt kâtibi Ömer Doğan, 30 gün önce sabah saatlerinde işe gitmek...
GÜVENLİK 02.09.2019, 11:56
KIRIKKALE'de esrarengiz biçimde ortadan kaybolan zabıt kâtibi Ömer Doğan'ın (44) kayboluşunun 30'ncu gününde arama çalışmalarına devam ediliyor. Evli ve 2 çocuk babası zabıt kâtibi Ömer Doğan, 30 gün önce sabah saatlerinde işe gitmek için Sanayi Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Kırıkkale Adliyesi'ndeki işine giden Doğan, saat 10.00 sıralarında iş yerinden dışarı çıktı ve bir daha da kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ve polis, çevredeki Mobese kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede Ömer Doğan'ın, Balışeyh ilçesine bağlı Dikmen Köyü'ne gittiği tespit edildi. Bu gelişme üzerine jandarma, köyde geniş çaplı arama yaptı. Doğan'a ait otomobil, yazlık bahçesinde park halinde bulundu. Zabıt kâtibi ise bulunamadı.
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR
Ömer Doğan'ı kayboluşunun 30'uncu gününde yaklaşık 30 asker, Balışeyh Dikmen Köyü ile Yeniçıkan mevkiindeki arama çalışmalarına devam ediyor. Aramalara, jandarmaya ait kadavra köpekleri 'Mavi' ve 'Konuk' ile iz takip köpeği 'Oyuk' da katılıyor. Ancak şu ana kadar Doğan'ın izine rastlanılmadı.
YEĞENİ SERBEST BIRAKILDI
Öte yandan Ömer Doğan'ı en son gören yeğeni H.D. gözaltı işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. Bu arada Ömer Doğan'ın yeğenlerinin de 5 yıl önce çobanlık yaparken Dikmen köyünde kaybolduğu öğrenildi. Av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü tespit edilen Furkan Doğan'ın (14) cesedinin 1 gün sonra köyün çıkışında, Murat Doğan'ın (20) cesedinin ise 17 gün sonra bulunduğu belirtildi.
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR
Ömer Doğan'ı kayboluşunun 30'uncu gününde yaklaşık 30 asker, Balışeyh Dikmen Köyü ile Yeniçıkan mevkiindeki arama çalışmalarına devam ediyor. Aramalara, jandarmaya ait kadavra köpekleri 'Mavi' ve 'Konuk' ile iz takip köpeği 'Oyuk' da katılıyor. Ancak şu ana kadar Doğan'ın izine rastlanılmadı.
YEĞENİ SERBEST BIRAKILDI
Öte yandan Ömer Doğan'ı en son gören yeğeni H.D. gözaltı işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. Bu arada Ömer Doğan'ın yeğenlerinin de 5 yıl önce çobanlık yaparken Dikmen köyünde kaybolduğu öğrenildi. Av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü tespit edilen Furkan Doğan'ın (14) cesedinin 1 gün sonra köyün çıkışında, Murat Doğan'ın (20) cesedinin ise 17 gün sonra bulunduğu belirtildi.
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