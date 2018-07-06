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Kırıkkale'de FETÖ şüphelisi 8 asker adliyede

KIRIKKALE merkezli 9 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) gizli yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 8 muvazzaf asker, adliyeye sevk edildi. Kırıkkale...

Kırıkkale'de FETÖ şüphelisi 8 asker adliyede
KIRIKKALE merkezli 9 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) gizli yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 8 muvazzaf asker, adliyeye sevk edildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 muvazzaf askerden T.Ö., A.A., Y.Ç., M.F.U., E.Ö., A.R.Ö., Ç.Ö. ve M.H.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
12 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
30 Haziran'da Kırıkkale merkezli Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Ankara, Kilis, Mardin, Muş ve Tunceli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 kişi gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1'i dün tutuklanmıştı.

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