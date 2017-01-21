Kırıkkale'de FETÖ operasyonunda 14 polise gözaltı

KIRIKKALE'de düzenlenen FETÖ operasyonunda, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 14 polis memuru gözaltına altı.

Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmas'ına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında 4'üncü sınıf Emniyet Müdürü ve amirlerinin bulunduğu 14 polis gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 4'üncü sınıf Emniyet Müdürü U.A. ve A.A., Emniyet Amiri S.A., Ç.D, polis memurları Ö.Ü., İ.T., Y.Ç., L.B., H.Ş., Y.Ş., S.K., Ö.H., H.K. ve H.A., sorgulamalarından sonra adliyeye sevk edilecek.