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Kırıkkale'de FETÖ operasyonunda 14 emniyetçi Adliye'de

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, () - KIRIKKALE Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü, Paralel Devlet Yapılanması (FETKÖ/PYD) kapsamında Emniyet teşkilatına yönelik yapılan operasyon sonucu gözaltına...

Kırıkkale'de FETÖ operasyonunda 14 emniyetçi Adliye'de

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, () - KIRIKKALE Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü, Paralel Devlet Yapılanması (FETKÖ/PYD) kapsamında Emniyet teşkilatına yönelik yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan 14 kişi, 3 gün süren ifadelerinden sonra adliyeye sevk edildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda FETÖ/PYD yapılanmasına yönelik yapılan operasyon sonucu 14 Emniyet mensupu gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda, aralarında 4'üncü sınıf emniyet müdürü ve emniyet amirlerinin de bulunduğu 14 polis gözaltına alındı. 4'üncü sınıf emniyet müdürleri U.A., A.A., emniyet amirleri S.A., Ç.D., polis memurları Ö.Ü., İ.T., Y.Ç., L.B., H.Ş., Y.Ş., S.K., Ö,H., H.K. ve H.A. emniyetteki sorgularından sonra Adliyeye sevk edildiler. Zanlı polislerin bazı yakınları ise Adliye önünde gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.

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