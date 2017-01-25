Kırıkkale'de FETÖ operasyonunda 10 polis tutuklandı

KIRIKKALE Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Fethullahçı Terör Örgütü, Paralel Devlet Yapılanması (FETKÖ/PYD) kapsamında Emniyet teşkilatına yönelik yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan 14 kişiden aralarında emniyet müdür ve amirinin de bulunduğu 10 polis tutuklandı.



Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda FETÖ/PYD yapılanmasına yönelik yapılan operasyon sonucu 14 Emniyet mensubu gözaltına alındı. Aralarında 4'üncü sınıf emniyet müdürü ve emniyet amirlerinin de bulunduğu 14 polis, 3 gün süren ifadelerinden sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'üncü sınıf emniyet müdürü U.A., A.A., emniyet amiri Ç.D., polis memurları Ö.Ü., İ.T., Y.Ç., H.Ş., Y.Ş., S.K. ve Ö,H. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, Keskin cezaevine gönderildi. H.K. savcılık tarafından, S.A., L.B. ve H.A. ise Adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.