Kırıkkale'de FETÖ'den 11 polise gözaltı

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Cumhuriyet Savcılığı talimatı doğrultusunda 11 polis memurunun evlerinde arama yapıldı. Emniyet Müdürüğü'nde gözaltına alınan polis memurları, ifadelerinin alınmasından sonra Adliyeye'ye sevk edilecek.
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Cumhuriyet Savcılığı talimatı doğrultusunda 11 polis memurunun evlerinde arama yapıldı. Emniyet Müdürüğü'nde gözaltına alınan polis memurları, ifadelerinin alınmasından sonra Adliyeye'ye sevk edilecek.