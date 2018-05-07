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Kırıkkale'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

KIRIKKALE'de, akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 1 saat süren gök gürültülü sağanak yağış, su baskınlarına yol açtı. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış dolayısıyla Kırıkkale kent merkezinde Zafer, Hürriyet ile Ankara...

Kırıkkale'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
KIRIKKALE'de, akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 1 saat süren gök gürültülü sağanak yağış, su baskınlarına yol açtı.
Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış dolayısıyla Kırıkkale kent merkezinde Zafer, Hürriyet ile Ankara caddelerinin yanı sıra Millet ve Atatürk Bulvarı sel sularına karşı önlem olarak trafiğe kapatıldı. Bu arada, Millet Bulvarı üzerinde bulunan Belediye ait otoparkın alt geçidinin sel sularıyla dolması nedeniyle bir minibüs suların içinde kaldı. Minibüs, belediye ekiplerinin uzun süren  çalışması sonucunda bulunduğu yerden çıkartıldı.
BODRUM KATLARI SU BASTI
Kırıkkale'nin Yaylaçık, Çallıöz, Gündoğdu, Osman Gazi, Sanayi ve Yenimahalle'de Bodurum ve otoparklar sular altında kalırken vatandaşlar ve belediye ekipleri tarafından temizlendi.
Karayollarında ise, sel sularının trafik kazalarına yol açmaması için önlemler alındı. Su baskınlarında ölen ya da yaralanan olmazken, bazı ev ve iş yerlerinde ise maddi hasar meydana geldi.

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