Kırıkkale'de emekli polis intihar etti

KIRIKKALE'de bir yıl önce emekli olan polis memuru Sadık D. (53), evinin banyosunda tabancasıyla intihar etti. Sadık D.'nin bir süre önce geçirdiği rahatsızlık nedeni ile bunalıma girdiği iddia edildi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'nden bir yıl önce emekli olduktan sonra Bahçelievler Mahallesi 706'ncı Sokak'ta bir ev satın alan evli ve 2 çocuk babası Sadık D., evinin banyosunda tabancasıyla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Sadık D.'nin bir süre önce geçirdiği rahatsızlık nedeni ile bunalıma girdiği iddia edildi.

Sadık D.'nin cenazesi evinden alınarak otopsi için Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.



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