Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD’li Kongre Üyesi: Okyanuslar üzerinden hızlı tren yapalım, uçakları bırakalım
ABD Kongre üyesinden dünyayı sallayacak...
Abdullah Gül: Popülizm en çok demokrasinin temel niteliklerini hedef alıyor
Popülizm en çok demokrasinin temel...
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
PİYASALAR – Dolar 5.20, euro 5.93 ve sterlin 6.74 lirada
Dolar 5.20, euro 5.93 ve...

Kırıkkale'de emekli çiftin ev parasını gasbeden 2 kişiden 1'i, Ankara'da yakalandı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, () - KIRIKKALE'de, emekli Bircan- İrfan Güneş çiftinin, satın alacakları ev için bankadaki kasadan çektikleri 450 bin TL ile 50 bin TL'lik altının bulunduğu çantayı gasbeden 2 kişiden Yücel B., Ankara'da polis...

Kırıkkale'de emekli çiftin ev parasını gasbeden 2 kişiden 1'i, Ankara'da yakalandı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, () - KIRIKKALE'de, emekli Bircan- İrfan Güneş çiftinin, satın alacakları ev için bankadaki kasadan çektikleri 450 bin TL ile 50 bin TL'lik altının bulunduğu çantayı gasbeden 2 kişiden Yücel B., Ankara'da polis ekiplerince yakalandı.
Olay, 15 Ocak'ta, kent merkezindeki Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Emekli doktor İrfan Güneş ve eşi emekli öğretmen Bircan Güneş, kent merkezinde satın almak için anlaştıkları evin parasını çekmek için bankaya gitti. Güneş çifti, burada kendilerine ait özel kasadan 450 bin TL ile 50 bin TL değerindeki altınları teslim aldı. Çift, para ve altın dolu çantayla eve gitmek üzere bankadan çıktı. Bu sırada, caddede yürüyen çiftin yanına yaklaşan otomobilden sarkan kimliği belirsiz kişi, Bircan Güneş'in elindeki çantayı çekip, aldı. Emekli çiftin otomobilin peşinden koştuğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek, otomobildeki 2 kişinin kimliklerini belirledi. Gaspçılardan Yücel B.'nin, Ankara'nın Sincan ilçesinde olduğu tespit edildi. Kırıkkale ile Sincan ekiplerinin ortak çalışması sonucu Yücel B., saklandığı gecekonduda yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edilen Yücel B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Emekli çiftin para ve altınlarına henüz ulaşamayan polis ekipleri, diğer gaspçıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328